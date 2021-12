Im vergangenen Jahr überraschten Eric (32) und Edith Stehfest ihre Fans mit einer Beziehungsoffenbarung: Sie sind im Schlafzimmer nicht immer nur zu zweit. Edith ist bisexuell und die beiden holen gerne mal eine weitere Frau mit dazu. In ihrer polyamoren Liebe halten sie sich allerdings an klare Regeln, wie Eric betonte. Zurzeit gibt es jedoch keine weitere Frau in ihrem Leben. Ist das für Edith ein Problem?

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Sängerin einige Fan-Fragen. Einen ihrer Follower interessierte vor allem, ob Edith eine zweite Frau in ihrer Beziehung vermisst. "Aktuell bin ich sehr, sehr glücklich und auch total ausgefüllt mit allem, was ist. Ich glaube, das kommt wirklich immer darauf an, ob man Menschen begegnet, die einen einfach umhauen und wo man einfach total geflasht ist von der Person an sich", erklärte die 26-Jährige.

Eric und Edith sind sich sicher, dass sie durch ihre Abenteuer zu dritt ihre Beziehung stärken können. Das verrieten die jungen Eltern 2020 im Interview: "Wir sind beide in der Vergangenheit krankhaft eifersüchtig gewesen und wollten das unbedingt ablegen. [...] Deswegen arbeiten wir aktiv an unserer Eifersucht, indem wie uns zusammen anderen Menschen annähern."

Edith Stehfest im Juni 2021

Eric und Edith Stehfest

Edith und Eric Stehfest bei der Premiere zu "9 Tage wach"

