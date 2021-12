Es ist ein ganz besonderes Kunstwerk! Der Sänger John Legend (42) und seine Frau Chrissy Teigen (36) haben zwei Kinder. Töchterchen Luna (5) und Söhnchen Miles (3) sind der ganze Stolz des Paares – das beweisen die stolzen Eltern auch regelmäßig auf Social Media. Im Juni ließ sich das Model sogar eine Zeichnung seiner Tochter tätowieren. Jetzt zog der "All Of Me"-Interpret nach: Johns Haut zieren von Luna gemalte Blümchen!

Wie der 42-Jährige nun in seiner Instagram-Story zeigte, stattete er einem Tätowierer einen Besuch ab. Das Endergebnis: Drei Blümchen auf Johns Unterarm. "Neues Tattoo inspiriert von Lunas Zeichnung", schrieb der zweifache Vater dazu. Damit löste er zugleich ein Versprechen ein, denn Chrissy und er hatten die Abmachung, dass sie beide Lunas Kunstwerke unter die Haut bringen.

"Luna malte uns den einen Abend an", erklärte sie vergangene Woche in einem Interview. Auf Chrissys Haut skizzierte die 5-Jährige einen Schmetterling und auf Johns den besagten Blumenstrauß. Daraufhin meinte der Musiker: "Ich lasse mir meins tätowieren, wenn du dir deins tätowieren lässt." Gesagt, getan: "Wir unterstützen Kunst in unserem Haushalt", witzelte Chrissy.

Instagram / johnlegend John Legends Tattoo

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna und Miles

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens neues Tattoo

