Über dieses Missgeschick ist Chrissy Teigen (36) geradezu untröstlich. Dabei war das Model am Montag noch total glücklich, da Töchterchen Luna Simone (5) seinen ersten Milchzahn verloren hatte. Die Frau von John Legend (42) war derart aus dem Häuschen, dass sie diesen Meilenstein im Leben ihrer Kleinen mit einem Video im Netz festhielt. Doch nun ist ihre euphorische Stimmung dahin: Ihr ist der Zahn aus Versehen in den Abfluss des Waschbeckens gefallen.

"Luna hat ihren ersten Zahn verloren und die Zahnfee hat ihn prompt in den Abfluss fallen lassent", erzählt Chrissy völlig geknickt in ihrer Instagram-Story. Um ihn zu retten, rief die Kochbuchautorin dann einen Klempner. Der Handwerker inspizierte daraufhin die Abflussrohre mit einer Kamera und versuchte das kleine weiße Beißerchen zu bergen. Sein Einsatz war später auch von Erfolg gekrönt, wie die 36-Jährige mitteilt: "Wir haben ihn mit der Kamera gefunden. Gott sei Dank, ich war so traurig."

Ob Lunas Milchzahn jetzt wohl einen Ehrenplatz neben ihrer ersten Fußballtrophäe bekommt? Den Pokal hatte die Fünfjährige vergangenen Monat erhalten – und besonders ihr Papa schien begeistert von dieser Leistung zu sein. "Luna war sehr stolz auf ihre erste (Teilnahme-)Trophäe und Miles auch", schrieb der Sänger zu einem Schnappschuss, auf dem Luna ihr lila Trikot trägt.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Luna

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und Luna Simone

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern Luna und Miles

