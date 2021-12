Ungewollt privater Einblick ins Eigenheim! Kim Kardashians (41) Tochter North West ist mittlerweile acht Jahre alt und hat wohl ihre Liebe zu Social Media entdeckt. Zusammen mit ihrer Mutter hat die Kleine sogar einen TikTok-Account und versorgt ihre derzeit über zwei Millionen Follower mit lustigen Kurzclips. Ihr neustes Video sorgte nun zwar für Freude bei den Fans, führte jedoch nicht gerade zu Begeisterung bei ihrer Mutter. North gab im Netz eine Tour durchs Haus.

Via TikTok ging North live und filmte mehrere Räume der Megavilla. Sie hat es offenbar im Blut, ihre Community zu unterhalten. Immer wieder fragte sie, ob ihre Fans mehr sehen wollen – sobald diese mit einem klaren "Ja" antworteten, gab die Achtjährige Stück für Stück mehr Einblicke. In dem Video zeigte sie sowohl ein rosa Kinderzimmer, Ausschnitte des dekorierten Gartens, einen pompösen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, mehrere schicke Flure in Beige-Tönen, einen Teil der Küche sowie Kims Schlafzimmer!

Als sie ihrer Mutter zurief, dass sie live sei, antwortete Kim wütend: "Nein stopp, du weißt, dass du das nicht darfst." Mit den Worten "Ok, tschüss", beendete North daraufhin das Video. Die Kardashian News Page auf Instagram zeigt den Clip noch mal zum Nachschauen. Die Reaktionen der Fans zeigen: Die Mehrheit ist ganz begeistert von dem spontanen Video.

TikTok / kimandnorth Kim Kardashian, Dezember 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter North West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter North West

