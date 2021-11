Kim Kardashian (41) ist eine absolute Social-Media-Expertin. Im Netz hat die Reality-TV-Bekanntheit unzählige Abonnenten, denen sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag gibt. Dabei dürfen auch ihre vier Kinder nicht fehlen – besonders ihre älteste Tochter North West (8) scheint Gefallen an den sozialen Medien gefunden zu haben und stiehlt ihrer Mutter auch gerne mal die Show. Jetzt hat das Mutter-Tochter-Duo sogar einen neuen, gemeinsamen Social-Media-Account.

Seit Donnerstag haben Kim und North einen TikTok-Account mit dem Namen kimandnorth, auf dem sie an Thanksgiving bereits zahlreiche Videos posteten. Sie teilten unter anderem einen Clip von ihrer Festtagsdekoration und von einer gemeinsamen Fahrt in einem Golfmobil. Zudem veröffentlichten sie auch schon mehrere Videos, in denen sie tanzen und herumalbern. Innerhalb von nur 16 Stunden sicherten sich Kim und North schon über 70 Tausend Follower – sie selbst haben bisher nur drei Profile abonniert.

Eines davon gehört Kims älterer Schwester Kourtney Kardashian (42) und deren Tochter Penelope Disick (9) – die beiden teilen sich bereits seit vergangenem Monat einen Account auf TikTok. Sie teilen regelmäßig Videos von ihren Familienabenteuern und auch die Followerzahl ihrer Seite steigt stetig.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian beim "Forbes Women's Summit 2017"

Anzeige

Instagram / krisjenner Kim Kardashians Tochter North West

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de