Am 4. September 2006 flimmerte die allererste Folge von Alles was zählt über die Bildschirme. Das ist inzwischen unglaubliche 15 Jahre her und die RTL-Daily ist auch heute noch supererfolgreich. Anlässlich des großen Jubiläums hat Promiflash einige der Serienstars gebeten, ein wenig in ihren Erinnerungen zu kramen. Ob sich Ania Niedieck (37) noch an ihren ersten Drehtag erinnern kann und was die liebsten Momente von Tatjana Clasing (57) und Silvan-Pierre Leirich (60) alias Simone und Richard Steinkamp sind – das erfahrt ihr im Video.

