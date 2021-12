Sollte Kerstin Brc in Zukunft etwa mehr aus sich herausgehen? In der neuen Are You The One?-Staffel ist die Erzieherin auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Doch das gestaltet sich wohl offenbar gar nicht so leicht – immerhin ist die Berlinerin im Gegensatz zu ihrer Konkurrenz wie Single-Lady Marie Müller äußerst zurückhaltend. Das zeigte sich bereits nach kurzer Zeit: Für Kerstin sind Küsse oder Twerken vorerst nämlich tabu!

Als die 23-Jährige beim Flaschendrehen an der Reihe war, warnte sie prompt ihre TV-Mitbewohner vor: "Aber nichts mit Küssen, ja?" Mike Hessels Vorschlag, eine Runde zu twerken, fand Kerstin aber genauso schlimm. "Ich bin einfach noch nicht so weit, dass ich sage, okay gut, ich küsse jetzt jemanden oder ich leck' jemanden am Hals", stellte die dunkelhaarige Schönheit klar und verzog sich kurzerhand auf die Toilette, um ihrer Pflichtaufgabe zu entkommen. Beim Großteil der anderen Kandidaten, allen voran Jordi Makengo, kam die Aktion allerdings nicht so gut an: "Kerstin, du bist etwas verklemmt!"

Doch die 23-Jährige kann immer noch nicht fassen, was in der Villa abgeht, in der sie gelandet ist: "Oh Gott, was seid ihr denn für Leute?" Einen Single hat Kerstin jedoch auf ihrer Seite – nämlich Max Wessel. Der Student eines dualen Studiengangs hätte offenbar genauso gehandelt wie sie. "Wahre Stärke besteht darin, Nein zu sagen und nicht Ja und Amen", tröstete der 23-Jährige die Beauty.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

RTL / Markus Hertrich Kerstin, "Are You the One?"-Kandidatin

Instagram / kerstin.brc Kerstin Brc, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Markus Hertrich Max, "Are You the One?"-Kandidat

