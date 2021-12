Marie Müller lässt bei Are You The One? offenbar nichts anbrennen! Seit Dienstag sind die neuen Folgen der beliebten Kuppelshow mit Moderatorin Sophia Thomalla (32) zu sehen. Und bereits nach wenigen Stunden ging es in der Villa der Singles ziemlich heiß her – allen voran bei Österreicherin Marie. Die Blondine wusste ihre Reize gekonnt einzusetzen und beglückte unter anderem ihren Mitbewohner Marius Bravo mit einem Lapdance!

Bei einer Runde Flaschendrehen sollte Marie dem Single, den sie favorisiert, einen Lapdance geben. Für die Bankberaterin stand die Entscheidung schnell fest – sie schnappte sich Marius und wackelte mit ihrem Po vor dessen Gesicht, als gäbe es kein Morgen mehr. Dem 26-Jährigen fehlten unterdessen die Worte. Er genoss das kleine Tänzchen in vollen Zügen. Am Ende vergab der Barkeeper allerdings nur sechs von zehn Punkten. Immerhin warte er noch auf die nächste Stufe – nämlich einen nackten Lapdance.

Fast hüllenlos präsentierte sich Marie allerdings schon kurz zuvor am Pool. Nachdem sie mit ihrem weißen Body ins Becken gesprungen war, zeichnete sich ihre Oberweite klar und deutlich unter dem hauchdünnen Stoff ihres Oberteils ab. "Was machst du mit mir?", fragte Marius schon dort, ohne zu wissen, dass ihm später noch ein Lapdance blühte. Doch Marie sah dabei keine große Sache: "Ist doch ganz normal, ich hab mehr an als die meisten hier!"

