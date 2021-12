Sie lässt ihre Fans an ihrem Mamaglück teilhaben! Evanthia Benetatou (29) brachte Ende Juni ihren Sohn George Angelos zur Welt. Schon kurz darauf postete sie ein erstes Bild mit ihrem Kleinen auf dem Arm – nur sein Gesicht zeigte die ehemalige Bachelor-Finalistin ihren Followern nicht – bis heute: Denn anscheinend hat sich Eva in dieser Sache umentschieden. Sie will ihren Nachwuchs jetzt niemandem mehr vorenthalten!

Im Interview mit RTL erklärte Eva jetzt, wieso sie sich nach einem halben Jahr nun doch dazu entschlossen hat, das Gesicht ihres Sohnes zu zeigen: "Für mich persönlich mache ich es einfach, weil mein Kind zu 100 Prozent zu meinem Leben gehört und ich es [...] nicht ausschließen möchte." Sie sei aber darauf vorbereitet, dass dieser Schritt nicht bei jedem auf Verständnis stoßen wird, versicherte die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin.

Und auch eine weitere Sorge wollte sie ihren Fans offenbar nehmen: Denn es schien ihr wichtig, zu betonen, dass sie ihre Entscheidung mit Georges Papa Chris Broy (32) abgesprochen hat. Einen Streit sollte es zwischen den getrennt lebenden Eltern des Kleinen deswegen also nicht geben.

