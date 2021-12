Jordyn Woods (24) hat eine krasse Veränderung hinter sich. Die ehemalige beste Freundin von Kylie Jenner (24) präsentierte im September ihren beeindruckenden Abnehmerfolg von über 13 Kilo. Mit einem Vorher-Nachher-Vergleich heizte sie ihren Fans ein und war mächtig stolz auf sich. Doch wie sieht es drei Monate später bei der einstigen "Life of Kylie"-Darstellerin aus? Jordyn Woods zeigt: Sie ist noch immer in Shape!

Via Instagram hält die Influencerin ihre über zwölf Millionen Fans auf dem Laufenden. Mit einem Video in verschiedenen Bikinis und Badeanzügen erinnerte sie ihre Community nun aufs Neue an ihre öffentliche Bodytransformation von vor drei Monaten. Doch auch ihre anderen Bilder aus dem Dezember zeigen: Jordyn trainiert regelmäßig hart im Fitnessstudio und hält eisern ihre neue Figur.

Der Sport habe ihr Leben verändert, gab sie kürzlich im Netz preis. "Ich habe angefangen, das Training als meine tägliche Feier des Lebens zu betrachten. Ich bin froh, dass ich es hierher geschafft habe", summierte die Sportskanone stolz.

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, bekannt aus "Life of Kylie"

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Influencerin

