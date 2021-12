Erst vor wenigen Tagen gab Nick Cannon (41) in seiner TV-Show eine niederschmetternde Neuigkeit bekannt: Sein und Alyssa Scotts Sohn Zen ist mit gerade einmal fünf Monaten gestorben. Bei Nicks siebtem Kind wurde nur wenige Wochen nach der Geburt ein Gehirntumor diagnostiziert. Den Kampf gegen den Krebs verlor der Kleine dann vor wenigen Tagen. Im Netz gedenkt Zens Mama Alyssa nun mit süßen Throwback-Bildern ihres Babys.

In ihrer Instagram-Story teilte Alyssa zwei Fotos von sich und ihrem Söhnchen. Auf dem einen strahlt Zen sie von seinem Autositz aus an. Das zweite Bild zeigt Mutter und Sohn gemeinsam am Strand kuschelnd. Dazu schrieb sie: "Ich sehe dich in allem, was schön ist." Außerdem postete sie zwei kurze Clips, in denen Zen im Bett liegt und neugierig in die Kamera schaut.

Wie schwer der schreckliche Verlust für sie ist, machte Alyssa bereits vor einigen Tagen deutlich. "Oh, mein süßer Zen. Der Schmerz, den ich in meinem Arm spürte, als ich dich hielt, lässt langsam nach. Es ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass du nicht mehr hier bist", schrieb sie zu einigen Aufnahmen von ihrem verstorbenen Söhnchen.

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott mit ihrem Sohn Zen

