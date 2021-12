Auf diesen Anblick haben die Fans bereits gespannt gewartet! Ende Oktober verkündeten Cristiano Ronaldo (36) und Georgina Rodriguez (27) diese Mega-Nachricht: Sie erwarten Zwillinge! Der Fußballer und das Model haben bereits eine gemeinsame Tochter, Cristiano brachte drei weitere Kinder mit in die Beziehung. Obwohl die schöne Mama bereits über das erste Trimester der Schwangerschaft hinaus sein soll, blieb ihr Babybauch bisher verborgen, sie scheint ihn bewusst versteckt zu haben. Aber jetzt bekam man endlich einen ersten Blick auf Georginas Babykugel – offenbar aus Versehen...

Ausgerechnet Cristiano veröffentlichte jetzt das erste Bild, auf dem man Georginas Babybauch sehen kann, in seiner Instagram-Story – ob das so abgesprochen war? Bei dem Foto handelt es sich um ein Spiegelselfie aus ihrem heimischen Fitnessstudio. Es sieht so aus, als wollte das Model den Kicker nur beim Sport fotografieren – und gar nicht unbedingt im Hintergrund zu sehen sein! Aber: Man kann die Schwangere und ihren hübschen kleinen Babybauch ganz klar neben Ronaldo im Spiegel erkennen. Seine Liebste kann sich bereits über eine deutlich sichtbare Wölbung freuen.

Allzu sauer scheint Georgina aber nicht über die Aktion zu sein. Sie hat Cristianos Instagram-Story nämlich auf ihrem eigenen Kanal repostet – und dazu geschrieben: "Danke, dass du dich so gut um mich kümmerst, mein Liebster." Fändet ihr es schlimm, wenn der Babybauch-Leak wirklich aus Versehen war? Stimmt ab!

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo, Oktober 2021

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez mit den Kindern von Cristiano Ronaldo im Oktober 2021

Getty Images Georgina Rodriguez bei den 78. Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2021

