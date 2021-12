Er versucht, die Gemüter zu beruhigen! Chris Noth (67) ist bei And Just Like That erneut als Mr. Big zu sehen. Die große Liebe von Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker, 56) aus der Kultserie Sex and the City taucht zur Freude vieler Fans auch im Sequel auf, das in den USA gerade gestartet ist. Doch eine Szene zwischen den beiden können viele Fans anscheinend gar nicht nachvollziehen. Chris erklärte nun, was es mit Carries seltsamem Verhalten auf sich hat.

Achtung, Spoiler! Wer die erste Folge von "And Just Like That" noch nicht gesehen hat, sollte jetzt nicht weiterlesen!

In der Szene, die vielen Zuschauern Kopfzerbrechen bereitete, erleidet Chris' Charakter Mr. Big einen Herzinfarkt und stirbt. Doch Carrie wählt nicht den Notruf, sondern tauscht in einem Abschiedsmoment einen intensiven Blick mit ihrem Liebsten aus. "Wir haben das immer den 'Bonnie und Clyde'-Moment genannt, weil die beiden sich auch angucken, kurz bevor die Kugeln sie durchsieben", erklärte Chris die Idee von Showrunner Michael Patrick King.

Die Autoren hätten sich zwischen diesem romantischen Abschied und einem Notruf entscheiden müssen, betonte der Schauspieler: "Wir wussten einfach, dass wir diesen letzten Moment zwischen den beiden brauchen, keine Worte, kein kitschiger Dialog, nur ein Blick – und ich finde, das haben wir wirklich gut hinbekommen."

