Yeliz Koc (28) wird nicht müde, von ihrem kleinen Sonnenschein Snow Elanie zu schwärmen! Anfang Oktober brachte die einstige Bachelor-Kandidatin ihre Tochter, die in der Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht (29) entstanden war, zur Welt. Hatte das Ex-Paar noch vor der Geburt einige Differenzen gehabt, rauften sie sich für ihren Wonneproppen zusammen und scheinen sich mittlerweile wieder gut zu verstehen. Seit der Geburt teilte Yeliz erst sechs Bilder ihrer kleinen Maus – nun folgte Schnappschuss Nummer sieben!

Auf Instagram postete Yeliz ein Foto von den Händen ihres Babys, wie es sich an Mamas Zeigefinger klammert. Dazu schrieb die glückliche Mutter: "Du und ich für immer." Auch die Hashtags unterstrichen die Gefühle, die sie für ihr Mini-Me hegt. Ihre rund 555.000 Follower freuen sich jedenfalls mega über so süße Momentaufnahmen wie diese. In den Kommentaren überhäufen sie Yeliz mit warmherzigen Worten, Glückwünschen und Komplimenten.

Doch nicht nur, was ihre Tochter angeht, hält Yeliz ihre Fans auf dem Laufenden. Auch was die Rückbildung und ihren After-Baby-Body betrifft, gibt die Influencerin nur zu gerne Auskunft. Aktuell bringe sie 64,6 Kilo auf die Waage – das seien noch rund acht Kilo mehr als vor ihrer Schwangerschaft.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Baby Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

