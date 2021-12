Gibt es bei Lisa und Mario doch noch Hoffnung auf ein Happy End? Die Baden-Württembergerin und der Bayer gaben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort, ohne sich vorher gesehen zu haben. In den Flitterwochen ließ Lisa jedoch durchblicken, dass sie den 36-Jährigen optisch gar nicht attraktiv findet. Außerdem sei er ihr nicht männlich genug. Als sie Mario das mitteilte, wirkte er ziemlich geknickt. Steht ihre Ehe nun vor dem Aus?

In der aktuellen Folge des Flirt-Formats suchten die Frischvermählten Rat bei Beate Quinn und tauschten sich über ihre sexuellen Vorlieben aus. Denn laut der Sexualtherapeutin sollten die beiden diesbezüglich eigentlich super harmonieren. Doch kann das Gespräch ihre Distanz zueinander reduzieren? Offenbar ein wenig. Zumindest betonten sowohl Lisa als auch Mario, dass sie an das Experiment glauben und an sich arbeiten wollen. Der Landshuter erzählte: "Mein Ziel ist es, dass es in eine geregelte Bahn geht, dass wir das so beibehalten und dass letztendlich das Vertrauen immer mehr gestärkt wird."

Auch Lisa denkt nicht ans Aufgeben. Dennoch wolle sie alles erst einmal ganz ruhig angehen lassen. Ihr sei wichtig, dass sie und Mario sich selbst treu bleiben und sich nicht für den anderen verstellen. "Das würde ich mir sehr wünschen, und dass wir eben aufgrund von kleinen Erinnerungen diese richtige Basis finden und dass dann irgendwann das Feuer daraus sprühen kann", fasste die 26-Jährige zusammen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Sat.1 Beate Quinn und Lisa bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Sat.1 Mario und Lisa bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Mario und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar

