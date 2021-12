Herzerwärmende News von Maria Voskania (34)! Die einstige Backgroundsängerin von Helene Fischer (37) ist vor allem durch ihre Teilnahme an der Castingshow DSDS bekannt. Im Jahr 2017 belegte sie den zweiten Platz und arbeitet seither fleißig an ihrer Solokarriere. Doch auch in ihrem Privatleben scheint es ziemlich gut, beziehungsweise rundzulaufen. Maria gab nämlich nun offiziell bekannt: Sie erwartet ihr erstes Kind!

Im Gespräch mit RTL verkündete sie diese tollen Neuigkeiten. Das Witzige daran: Ihre Mentorin und gleichzeitig gute Freundin Helene ist derzeit ebenfalls schwanger. "Als ich das gehört habe, dachte ich, das ist doch ein Witz, das kann nicht euer Ernst sein", lachte Maria im Interview und fügte scherzhaft hinzu: "Man sagt, bei guten Freunden passt sich die Periode an. Dass es dann wiederum mit Kindern das Gleiche ist, das hätte ich nicht gedacht."

Zudem verriet Maria, dass sie eine Tochter bekommt. Bevor diese auf der Welt ist, widmet die werdende Mutter dem Mädchen bereits den Song "Du bist die ganze Welt". Die 34-Jährige ist im sechsten Monat. Ihr kleines Geheimnis behielt sie bewusst etwas länger für sich – denn sie wollte ihren Fans kurz vor Weihnachten eine Überraschung machen, erklärte sie im weiteren Interview.

