Für seine selbst ernannte "Pehrle" ließ sich Nader Jindaoui (25) etwas ganz Besonderes einfallen! Bereits seit mehreren Jahren gehen der Profifußballer und seine Ehefrau Louisa Jindaoui gemeinsam durch dick und dünn. Ende Oktober wird die Liebe der YouTuber sogar noch mal gekrönt: Ihre Tochter Imani erblickte das Licht der Welt. Jetzt stand allerdings die junge Mutter im Mittelpunkt. Louisa feierte Geburtstag – und wurde von ihrem Nader auf ganz besondere Art und Weise überrascht!

Via Instagram teilten die Webstars einige Eindrücke vom Ehrentag der frischgebackenen Mama. Die kleine Familie startete aber nicht einfach so in den Tag – Nader schmiss sich für seine Partnerin in ein äußerst schickes Outfit. Im karierten Anzug samt passender Mütze brachte der Kicker dem Geburtstagskind einen XXL-Strauß roter Rosen. Und als wäre das noch nicht genug, mietete Nader sogar noch einen hellblauen Oldtimer, mit dem er Louisa zu einer Spritztour durch Berlin einlud.

Die dunkelhaarige Schönheit konnte ihr Glück kaum fassen. "Jedes Mal, wenn ich denke, mehr Liebe kann man nicht bekommen, gibst du mir noch mehr Liebe", schwärmte Louisa unter dem Beitrag. Bei diesem Anblick wird offenbar selbst Töchterchen Imani neidisch. "Imani war noch nie so unruhig – ist da jemand eifersüchtig?", scherzte der stolze Vater. Doch auch die kleine Maus bekam von ihrem Papa anschließend ausreichend Aufmerksamkeit.

Anzeige

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui, Web-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui, Webstars

Anzeige

Instagram / linlouuu Louisa Jindaoui mit ihrem Mann Nader und Tochter Imani

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de