Sie kann es kaum erwarten! Die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (30) ist zum dritten Mal schwanger! Für sie und ihren jetzigen Partner Karim (33) ist es aber das erste gemeinsame Kind. Täglich gewährt die Beauty Einblicke in diese spannende Reise und hält auch regelmäßig ihr kleines Bäuchlein in die Kamera. Denn Anne freut sich schon darauf, dass ihre Körpermitte bald richtig rund sein wird!

Momentan ist ihr Bauch nur abends etwas größer, erklärte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. "Ehrlich gesagt, freue ich mich da noch mehr auf die Zeit mit meiner Babykugel. Nicht nur am Abend mit Hälfte Lasagne, Hälfte Luft und bisschen Baby", meinte Anne während sie ihren Bauch streichelte. Aktuell habe sie eher einen Blähbauch als eine Babykugel.

"Deswegen genieße ich das am Abend, so ist es greifbarer", strahlte Anne in die Linse. Ihr Ungeborenes sei mittlerweile so groß wie eine Pflaume. Das TV-Sternchen ist in der 12. Schwangerschaftswoche und hat somit bald die kritische Phase überstanden.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Instagram / anne_wuensche Schwangere Anne Wünsche im Dezember 2021

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

