Anne Wünsche (30) freut sich auf ihren dritten Nachwuchs. Die Influencerin gab bereits im Oktober bekannt, dass sie und ihr Partner Karim Eltern werden. Für die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist es nach Tochter Miley und Tochter Juna schon das dritte Kind. Ihre Follower hält Anne, wenn es um ihr Babyglück geht, natürlich immer auf dem Laufenden. Nun ließ sie ihre Fans auch an ihrer Ultraschalluntersuchung teilhaben.

Schon in den vergangenen Tagen kündigte die 30-Jährige an, dass bald ein neuer Ultraschalltermin ansteht, bei dem sie endlich den Herzschlag ihres Babys hören kann. Nun war es endlich soweit und Anne teilte einen kurzen Clip und ein Bild in ihrer Instagram-Story. Dazu schrieb sie: "10. Woche. Alles perfekt entwickelt. Das Herz schlägt. Groß wie eine Dattel. Mein drittes Wunder."

Diese Aufnahme ist aber nicht das erste Ultraschallbild, das Anne mit ihren Fans teilt. Schon Anfang November – zu diesem Zeitpunkt war sie erst in der sechsten Schwangerschaftswoche – überraschte sie mit einem Foto mit Ultraschallbild.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Ultraschallbild

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit einem Ultraschallbild

