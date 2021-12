Jetzt äußert sich Matthias Höhn (25)! Er und seine Ex Jenefer Riili lieferten sich einen Schlagabtausch im Netz – der Grund: Die Laiendarstellerin ärgerte es sehr, dass ihr gemeinsamer Sohn Milan die Neue von Matze kennengelernt hat. Daraufhin mischte sich sogar Jennis vermeintlicher Kampf der Realitystars-Flirt Chris Broy (32) ein und fand harte Worte für den TikTok-Star. Nun reagierte Matze auf Chris' Diss!

Im Promiflash-Interview zeigte sich der 25-Jährige diesbezüglich ziemlich gelassen: "Alle Parteien stehen im öffentlichen Leben. Da muss man damit rechnen, dass gewisse Meinungen mit einfließen, die nicht unbedingt etwas mit der Situation zu tun haben", erklärte Matze und fügte hinzu: "Für mich ist das okay, ich bin da fein mit der Sache und von daher muss jeder selber wissen, ob das richtig oder falsch war." Der Ex-BTN-Star hat anscheinend keine Lust, gegen Chris zu schießen und nimmt die Situation so hin.

Jennis Vorwürfe, er würde das Wohlergehen seines Kindes gefährden, ließ Matze jedoch nicht auf sich sitzen. "Ich war, bin und werde Milan nie ein schlechter Vater sein. Denkt ihr echt, ich fahre meinen Sohn betrunken und ohne Kindersitz am Wochenende durch die Gegend?", betonte er auf Social Media.

RTLZWEI Jenefer Riili und Chris Broy bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn im Januar 2021

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Freund Matthias und Söhnchen Milan, Februar 2020

