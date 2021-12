Was für eine herrliche Feier! Schon im Oktober 2019 hatte Adam DeVine (38) seiner langjährigen Partnerin Chloe Bridges (29) einen Heiratsantrag gemacht. Nach rund zwei Jahren Verlobung war es vor wenigen Wochen dann endlich so weit: Der Pitch Perfect-Star und die "Camp Rock"-Darstellerin haben geheiratet! Bisher teilten die Turteltauben bloß Bilder einer wilden Sause in einer Bar. Nun gewährten Adam und Chloe aber auch Einblicke in ihre traumhafte offizielle Trauung!

Via Instagram veröffentlichte die 29-Jährige wunderschöne Hochzeitsfotos. Adam und Chloe gaben sich bei einer Zeremonie im Freien vor einer herrlichen Kulisse in Cabo das Jawort. Die Heirat fand direkt am Strand im Kreise ihrer Liebsten statt. Bei den Ehegelübden wurde es offenbar auch sehr emotional. Während die Braut in ihrem bezaubernden, eng geschnittenen Hochzeitskleid ein paar Worte sagte, wischte sich der 38-Jährige die Tränen aus den Augen.

Im Netz teilte Chloe noch weitere Eindrücke. Tatsächlich feierte die Hochzeitsgesellschaft sogar schon zwei Tage vor der offiziellen Trauung. Zunächst hatte ein Probe-Essen stattgefunden, ehe einen Tag vor der Hochzeit noch eine Willkommensparty in dem mexikanischen Resort stieg.

Instagram / adamraycomedy Chloe Bridges und Adam DeVine im September 2021

Getty Images Chloe Bridges und ihr Verlobter Adam Devine bei der Premiere von "Isn't It Romantic"

Getty Images Adam Devine und Chloe Bridges bei einem Event in Los Angeles

