Das wird ein Duell! Bei Schlag den Star treten prominente Persönlichkeiten in bis zu 15 Spielrunden gegeneinander an. Dabei versuchen sie, als Erstes 61 Punkte zu erreichen und damit den Sieg zu holen. In der letzten Folge kämpften Silvio Heinevetter (37) und Alexander Zverev (24) um die 100.000. Euro Siegesprämie. In der kommenden Ausstrahlung werden sich zwei Frauen messen, die im Fernsehen bereits zu Hause sind. Die Promi-Ladys fürs nächste Duell sind Olivia Jones (51) und Katja Burkard (56)!

Anscheinend können die Kneipenbesitzerin und die Moderatorin den Fernsehwettstreit gar nicht abwarten. Sie machten ihrer jeweiligen Kontrahentin im Vorfeld nun schon mal deutliche Ansagen! "Im Dschungel wurde sie Zweite - daher weiß sie, wie sich das anfühlt", schoss Katja gegen Olivia. "Katja, gegen mich wirst du ganz schön blass aussehen. Punkt 12 bin ich mit dir fertig", konterte die Dragqueen. Offenbar sind die beiden also ziemlich heiß auf den Sieg und wollen sich beweisen.

Beim letzten Frauen-Duell bei "Schlag den Star" traten Sophia Thomalla (32) und Evelyn Burdecki (33) gegeneinander an. Das Ergebnis war am Ende ganz eindeutig. Sophia gewann mit 74:31 Punkten. Der Wettkampf zwischen Olivia und Katja entscheidet sich am 27. November um 20:15 auf ProSieben.

Anzeige

Getty Images Katja Burkard beim Deutschen Fernsehpreis in Köln, 2021

Anzeige

Getty Images Olivia Jones, Travestiekünstlerin

Anzeige

"Schlag den Star" Sophia Thomalla, Siegerin bei "Schlag den Star" im August 2021

Anzeige

Was glaubt ihr: Wer wird "Schlag den Star" gewinnen? Olivia Jones Katja Burkhard Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de