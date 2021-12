Das kann ja heiter werden! Erst vor wenigen Wochen startete die neue Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben – bisher läuft es für Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) aber noch nicht so gut. Nur in der Auftaktsendung schaffte es das TV-Duo, sich gegen seinen Arbeitgeber durchzusetzen. Für die Weihnachtszeit hat sich der Sender jetzt etwas ganz Besonderes überlegt – für Joko und Klaas geht es ab aufs Eis.

Die beiden werden am 21. Dezember gegen ProSieben antreten – und das auf eisigem Grund. Ob das wohl gut ausgeht? Immerhin stellte sich Joko bereits auf normalem Boden ganz schön tollpatschig an. In der Sendung vom 30. November verlor der Moderator während des ersten Spiels des Abends das Gleichgewicht und stürzte von einem kleinen im Kreis fahrenden Zug. Dabei verletzte der 42-Jährige sich sogar so sehr, dass er in den folgenden Sendungen Unterstützung von Late Night Berlin-Bekanntheit Jakob Lundt bekam. Doch auch mit dessen Hilfe konnten sich die TV-Stars nicht gegen ihren Arbeitgeber durchsetzen.

Tatsächlich bewies Joko bereits vor einigen Jahren, dass er sich auch auf dem Eis nicht allzu sicher bewegt. 2011 betrat der Brillenträger für einen Beitrag von neoParadise die Eisfläche eines Eishockeystadions in Berlin. Auf Schlittschuhen machte er dort jedoch keine sonderlich gute Figur: Joko wurde gleich mehrfach von professionellen Eishockeyspielern umgenietet. Dieser Auftritt endete für den einstigen MTV-Moderator sogar im Krankenhaus.

ProSieben/Willi Weber Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben/Willi Weber Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" im November 2021

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beim Comedypreis 2014

