Sie scheint die Zeit in vollen Zügen zu genießen! Die "Little People, Big World"-Stars Tori und ihr Ehemann Zach Roloff (31) könnten momentan wohl nicht glücklicher sein: Denn sie erwarten ihr drittes Kind! Anfang des Jahres machte das Paar zunächst jedoch eine schwere Zeit durch – Tori erlitt eine Fehlgeburt. Umso dankbarer ist die TV-Bekanntheit nun für diese erneute Schwangerschaft: Das drückte Tori nun mit ihrem ersten Babybauchfoto aus!

Auf Instagram ist erstmals die runde Körpermitte der Brünette zu sehen. Vor einer wunderschönen Kulisse in Williamsburg, Virgina, posiert Tori und liebevoll ihre Kugel. "Ich habe eben gemerkt, dass es mein erstes Babybauch-Pic in dieser Schwangerschaft ist! Ich bin einfach nur so dankbar, dass es mir gut geht und mein Baby gesund ist", ließ sie ihre Follower wissen.

Zudem teilte Tori auch Aufnahmen ihrer zwei Kinder Jackson und Lilah, die den kleinen Ausflug in die historische Stadt offenbar ziemlich genossen haben. Auch ein Pärchenbild von der TV-Bekanntheit und Zach ist in der Bilderreihe zu finden, welches deren 4-jähriger Sohn geschossen hat.

Tori Roloff und ihre Familie

Tori Roloff im November 2021

Zach und Tori Roloff, Ehepaar

