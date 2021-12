Es war ein ganz besonderer Moment für ihn! Lewis Hamilton (36) musste am vergangenen Wochenende eine herbe Niederlage einstecken: In der letzten Runde des letzten Rennens überholte ihn der Formel-1-Kollege Max Verstappen (24) und schnappte ihm dadurch den achten WM-Triumph weg. Doch nur wenige Tage später konnte sich Lewis mit einer großen Ehre trösten – er wurde nämlich zum Ritter geschlagen! Doch auch von seiner früheren Begegnung mit Queen Elizabeth II. (95) schwärmte er jetzt in den höchsten Tönen.

Denn der Ritterschlag war nicht Lewis' erstes Aufeinandertreffen mit dem Staatsoberhaupt. Schon 2015 erzählte der Rennfahrer in der Graham Norton Show, dass die Queen ihm einst einen Ratschlag in Sachen Etikette bei Tisch gegeben habe: "Ich saß beim Mittagessen neben ihr und war total nervös. Als ich sie dann ansprach meinte sie nur: 'Nein, nein, Sie müssen erst mal mit der Person links von Ihnen sprechen, wir haben dann später das Vergnügen.'"

In dieser Woche erhielt Lewis den Ritterschlag von Prinz Charles (73) statt von der Queen persönlich. Dennoch hatte der Sportler die Gelegenheit, einige Worte mit der Monarchin zu wechseln. "Sie ist eine hinreißende Person. Wir haben darüber gesprochen, wie sie ihre Wochenenden verbringt", schwärmte er.

