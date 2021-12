Prinzessin Amalia (18) ist nun offiziell erwachsen! Am vergangenen Dienstag feierte die niederländische Kronprinzessin ihren 18. Geburtstag. Der Palast gab zu diesem Anlass eine kleine Fete mit 21 Gästen für die älteste Tochter von König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50). Doch das fasste das niederländische Volk nicht gerade gut auf – denn in Holland galten strenge Bestimmungen in Bezug auf die Gesundheitslage. Nun bat der Palast in einer Stellungnahme um Nachsicht!

In einem Brief an das Parlament drückten die niederländischen Royals ihr Bedauern über die nicht ganz Regel-konforme Veranstaltung aus. "Der König hat mich darüber informiert, dass es nach reiflicher Überlegung keine gute Idee war, [das Treffen] zu organisieren", zitierte De Telegraf den Regierungschef Mark Rutte in der Mitteilung. Die Feier habe im Freien stattgefunden und es waren auch nicht alle Gäste aufgetaucht. Des Weiteren hieß es in dem Statement: "Alle Gäste wurden aufgefordert, einen Test zu machen. Alle waren geimpft".

Zuvor hatte die Bürger ihrem Königshaus wohl verantwortungsloses Verhalten vorgeworfen. Denn derzeit dürfen in Holland lediglich vier Personen zu einem Treffen in den eigenen vier Wänden zusammenkommen. Die Familie von Willem-Alexander blieb auch von den Politikern nicht verschont. Diese bezeichneten die königliche Familie als "menschlich, aber sich ihrer Vorbildfunktion nicht bewusst".

Koninklijk Huis / RVD Prinzessin Amalia, König Willem-Alexander, Prinzessin Alexia, Königin Máxima und Prinzessin Ariane

Getty Images König Willem-Alexander im März 2020

Photo: Frank Ruiter Prinzessin Catharina-Amalia, im Winter 2021

