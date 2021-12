Max Kruse (33) ist ein verheirateter Mann! Ende Juli machte der Fußballprofi seiner Freundin einen Heiratsantrag der ganz besonderen Art: Nach dem Match Deutschland gegen Saudi-Arabien bei den Olympischen Spielen in Tokyo stellte der Kicker seiner Freundin die Frage aller Fragen – und das live im ARD-Interview! Millionen Zuschauer sahen dabei zu, wie wie er rührende Worte für seine Liebste fand. Jetzt haben Max und seine Partnerin endlich Nägel mit Köpfen gemacht: Sie sind verheiratet!

Das bestätigte jetzt Max selbst auf Instagram. In seiner Story postete er ein Foto von seinem großen Tag und ließ damit seine Fans einen Blick auf die Outfits des Brautpaares werfen. Während der Sportler einen schlichten blauen Anzug trug, schlüpfte seine Partnerin an dem wohl schönsten Tag ihres Lebens in ein eng anliegendes Hochzeitskleid, das an der Seite aufwendig verziert wurde. Ihr Strahlen bewies: Das Ehepaar scheint ihren Hochzeitstag sichtlich genossen zu haben!

Im Juli dieses Jahres herrschte nach Max' Antrag noch eine Diskussion darüber, ob seine Partnerin seine Frage, ob er sie heiraten wolle, tatsächlich bejahte. Der Grund: Man habe im TV nicht raushören können, welche Antwort sie ihrem Partner gab. Wenig später wurde jedoch auf dem Twitter-Account der Sportschau bestätigt: "Max Kruse hat unserer Reporterin mitgeteilt, dass seine Freundin 'Ja' gesagt hat. Herzlichen Glückwunsch an die beiden."

Anzeige

Getty Images Max Kruse, Kicker

Anzeige

Instagram / max.kruse10 Max Kruse im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Max Kruse, Fußballstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de