Laura Müller (21) darf sich über weitere Designer-Pieces freuen. Seit dem 1. Dezember können Fans im Netz verfolgen, wie die Influencerin ihren Adventskalender öffnet. Statt Schokolade oder Kleinigkeiten bekam sie in den vergangenen Wochen von ihrem Mann Michael Wendler (49) bereits mehrere Luxusgeschenke. An Tag eins versteckte sich hinter dem Türchen sogar ein brandneues Auto – heute überraschte der Schlagersänger seine Liebste mit ein paar schicken Tüchern von Dior.

In ihrem neuen Video auf OnlyFans öffnete Laura voller Euphorie das 16. Türchen ihres Kalenders – darin versteckten sich gleich mehrere Geschenke. Die 21-Jährige bekam mehrere Seidentücher der Luxusmarke Dior. Die sogenannten Mitzahs können auf verschiedenste Weisen getragen werden: Als Gürtel, als kleiner Akzent an einer Handtasche oder auch als Stirnband. Die Tücher kosten jeweils 190 Euro. Schon in den vergangenen Tagen bekam Laura mehrere Produkte des französischen Designers geschenkt – erst gestern schenkte der Wendler seiner Göttergattin einen Handtaschengurt.

Mittlerweile hat die Beauty eine ganze Sammlung an Dior-Pieces: Hinter drei Türchen ihres Kalenders versteckten sich auch schon Handtaschen der Luxusmarke. Vielleicht schmücken ja schon bald ihre neuen Seidentücher besagte Taschen. Was die Geschenke betrifft, scheinen einige Fans nicht sonderlich beeindruckt zu sein – sie bemängelten bereits mehrmals die Kreativität vom Wendler.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2021

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, TV-Stars

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de