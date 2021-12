Da werden sich Mark Forster (38), Nico Santos (28), Sarah Connor (41), Johannes Oerding (39) und Elif aber freuen! Die fünf Musiker sind in diesem Jahr die Mentoren bei The Voice of Germany. In den vergangenen Monaten trainierten sie hart mit ihren Talenten und schicken am kommenden Sonntag je einen Nachwuchs-Act zur großen Entscheidung. Mit Promiflash plauderten die Finalisten nun über ihre Coaches – und kamen aus dem Schwärmen kaum heraus!

"Mark ist schon ein Buddy, definitiv. Er ist sehr nett und freundlich", erzählten Florian und Charlene Gallant im Promiflash-Interview über ihren Mentor. Das Paar erklärte weiter, der "Chöre"-Interpret sei zudem total professionell und habe einen tollen Humor. Und auch Nico Santos wurde in den höchsten Tönen von seinem Schützling Gugu Zulu gelobt: "Ich respektiere seine Arbeitseinstellung, er ist sehr bodenständig. Er pusht mich!" Linda Elsener, die als Talent der Comeback Stage für Elif antritt, zeigte sich ebenfalls begeistert von ihrem Idol: "Es hat ein wenig gebraucht, wir kannten uns ja auch gar nicht – aber es wird immer besser und wir sind da echt auf Augenhöhe."

Und Johannes Oerding? Der hat sein Talent Sebastian Krenz offenbar total in seinen Bann gezogen. Gegenüber Promiflash schwärmte der Rocker: "Johannes ist einfach ein geiler Typ. Er ist sehr direkt, sehr ehrlich, er hängt sich überall mit rein und hilft, wo er kann." Ebenso liebe Worte fand auch Katarina Mihaljevic für Sarah Connor: "Für mich ist sie wie eine große Schwester geworden!"

Seid ihr auch so begeistert von den "The Voice of Germany"-Coaches?