Will Christin Kaeber (32) etwa nicht vor den Traualtar treten? Bei der Schwester von Liz Kaeber (29) könnte es aktuell wohl kaum besser laufen: Nach der Geburt von Töchterchen Nia plant die Influencerin seit Wochen gemeinsam mit ihrem Partner Leons ein Haus zu bauen – die Bauarbeiten sind auch schon in vollem Gange. Jetzt fehlt nur noch, dass sich das Paar das Jawort gibt. Doch zu einer Hochzeit wird es laut Christin wohl erst mal nicht kommen!

Eine Heirat sei für die Beauty zwar ein wundervoller Akt und in jedem Fall ein Zeichen der Liebe – aber: "Ein gemeinsames Haus sowie Kinder wiegen für mich bei Weitem mehr als ein 'Ja' vor dem Altar", erklärte Christin in einer Instagram-Fragerunde. Die vergangenen beiden Jahre würden sich für die Netz-Bekanntheit wie "ein Leben auf der Überholspur" anfühlen. "Nia, unser Haus, generell Leons an meiner Seite zu haben", schwärmte Christin. Offenbar könnte sie es sich derzeit kaum besser vorstellen.

"Es muss auch noch Punkte im Leben geben, die nicht Schritt auf Schritt folgen", verriet die 32-Jährige. Momentan möchte sie in erster Linie ganz bewusst schätzen und genießen, was sie in der Gegenwart hat. "Der Rest kommt mit der Zeit und für mein Empfinden hat das noch viel Zeit", erläuterte Christin.

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber, Influencer

Instagram / christinkaeber Nia und Christin Kaeber

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Familie

