Samira Klampfl (28) ist für Serkan Yavuz (28) die Frau fürs Leben! Bei Bachelor in Paradise verfielen die beiden einander direkt am ersten Tag. Trotz Höhen und Tiefen machten sich die TV-Bekanntheiten in der Show ein Liebesgeständnis und erwarten jetzt sogar ihr erstes Baby. Doch ihre Startbedingungen für eine gefestigte Beziehung waren alles andere als leicht. Jetzt verriet Serkan im Promiflash-Interview: Zu einem Zeitpunkt wusste er mit Sicherheit, dass er mit Samira alt werden möchte!

Als Serkan und Samira begannen, sich bei "Bachelor in Paradise" besser kennenzulernen, durfte der Ex-Bachelorette-Kandidat auf ein Dreier-Date mit Kumpel Lorik Bunjaku (25) und Judith Diaz Caballero gehen. Dass er das Date annahm, gefiel der 28-Jährigen überhaupt nicht. Das war für Serkan der Moment, in dem er wusste: "Ich muss jetzt die Kurve kriegen, sonst verliere ich etwas, was ich nicht verlieren möchte!" Dennoch stellte Serkan klar: Dass er sich anfänglich nicht direkt auf Samira festlegen wollte, bereue er nicht. Erst durch die Gespräche mit den anderen Singleladys habe sich gezeigt, "dass Samira die Frau für mich und meine Zukunft ist".

Doch in einem Moment hielten die "Bachelor in Paradise"-Fans den Atem an. Als Samira Serkan beichtete, dass sie einst auf der Plattform OnlyFans Content hochgeladen habe, wollte der Ex-Promiboxen-Kandidat die Liaison fast aufgeben. "Es war ein Kurzschluss-Moment. Ich wollte es in dem Moment nicht wahr haben und habe etwas überemotional gehandelt", erklärte er gegenüber Promiflash.

Instagram / mextexx Judith Diaz Caballero, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im November 2020 in Dubai

