Es wird immer intensiver zwischen der eigentlich vergebenen Paulina Ljubas (25) und dem Verführer Dominik Brcic! Seit sechs Wochen ist die Ex-Köln 50667-Darstellerin mit ihrem Freund Henrik Stoltenberg bei Temptation Island V.I.P. dabei. Während es sich der Love Island-Schlingel mit verschiedenen Single-Ladys gut gehen lässt, hat sich seine Partnerin in der anderen Villa auf einen Boy eingeschossen. Und der scheint der Brünetten nach und nach immer mehr zu verfallen!

In Folge sechs der feuchtfröhlichen Fremdflirtshow ging das heftige Flirten zwischen Paulina und Dominik munter weiter. An einem Abend konnten die beiden kaum die Finger voneinander lassen. Der Ex-Are You The One?-Kandidat erklärte später im Interview: "Wir beide suchen einfach den Körperkontakt zueinander und ich genieße es. Ich denke, auch sie genießt es. Wenn sie in meiner Nähe ist, vergisst sie den Henrik. [...] Es ist von meiner Seite auch kein Spiel. Ich meine es wirklich ernst mit ihr und das Gefühl gebe ich ihr." Er gab sogar zu, dass er schon ein Kribbeln im Bauch spüre! Seiner Herzdame gehe es genauso, war sich Dominik sicher.

Paulina steckt merklich in einer Zwickmühle. Im Interview gab sie zu: "Ich bin gerne in Dominiks Nähe. Er gibt mir ein gutes Gefühl und ich mag ihn auch sehr gern. Es ist eine blöde Situation. [...] Ich flirte gerne mit ihm. Aber ich habe einen Mann zu Hause." Deswegen ließ sie den Reality-Ösi auch nicht bei sich im Bett übernachten. Die Bilder, wie die beiden immerhin kurz nebeneinanderliegen, dürften Henrik aber sicher zur Weißglut bringen.

