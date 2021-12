Stecken Antonia Hemmer und Patrick Romer (26) in einer Liebeskrise? Seit über einem Jahr gehen die ehemaligen Bauer sucht Frau-Teilnehmer gemeinsam durchs Leben. Noch führen die beiden eine Fernbeziehung zwischen Antonias Wohnort Hannover und Patricks Heimat im Raum Konstanz. Deshalb hatte sich die Kosmetikerin sehr darauf gefreut, Weihnachten mit ihrem Liebsten feiern zu können. Doch daraus wird nichts – und das macht Antonia traurig!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 21-Jährige, dass Patrick die Feiertage wohl lieber mit seiner Familie verbringe. "Traurig, aber wahr", betonte sie. Eine Liebeskrise gebe es aber nicht – es sei nur ein Thema, worüber sie momentan viel diskutieren. "Ich finde es bloß fragwürdig, warum man seinen Partner an solchen Tagen im Jahr nicht sehen möchte. Wir sind ja schließlich auch nicht erst seit gestern zusammen", erklärte die Influencerin. Ihr Plan sei jetzt, den Heiligabend bei ihrer Mutter in Hannover und die restlichen Weihnachtsfeiertage bei ihrem Vater in Bayern zu verbringen. Wann sie Patrick wiedersieht, ist ziemlich unklar. In Konstanz ist die Niedersächsin wahrscheinlich erst wieder Mitte Januar.

Auf Dauer ist eine Fernbeziehung für die beiden Kuppelshow-Teilnehmer keine Option. Schon im nächsten Jahr möchte Antonia zu ihrem Freund nach Baden-Württemberg ziehen. "Ich bin jung, ich bin nirgends gebunden, ich habe maximal zehn Umzugskartons, ich habe keine Kinder, die ich mitnehmen muss, ich habe keinen Hausstand, den ich auflösen muss. Für mich wäre ein Umzug nichts Spektakuläres", verriet die Hundebesitzerin vor wenigen Wochen im Interview mit Promiflash.

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer und Antonia Hemmer, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Patrick Romer, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

Instagram / antonia_hemmer Antonia und Patrick, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

