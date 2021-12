Drake (35) präsentiert seinen Sprössling! Der Rapper teilt normalerweise im Netz nicht allzu viel von seinem Privatleben und auch Söhnchen Adonis tritt eher selten auf seinem Profil auf. Nur hin und wieder gibt er Updates von dem Kind aus der früheren Liaison mit Sophie Brussaux und zeigt ihn stolz seinen Fans. So auch nun: Drake postete süße Schnappschüsse von Adonis beim Herumalbern!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der "In My Feelings"-Sänger ein zuckersüßes Video des Vierjährigen, wie er genüsslich einen Snack isst. Dabei hat er sichtlich Spaß: Adonis wackelt mit dem Kopf und tanzt, während er herzlich kichert. Das Video aufgenommen hat vermutlich seine Mutter Sophie, die ebenfalls im Hintergrund der Aufnahmen lachend zu hören ist.

Anfang Oktober ehrte der Kanadier seinen Sohn bereits mit einem Post: Zu seinem vierten Geburtstag teilte er ein süßes Foto der beiden. An dem Tag feierten sie auch gemeinsam mit Drakes Mutter und der Mama des Kleinen eine Fete! "Die Möglichkeit, eine Geburtstagsparty für seinen Sohn zusammen mit Sophie zu veranstalten und diese Meilensteine mit ihr zu feiern, bedeutet für Drake alles", verriet ein Insider dazu gegenüber Hollywood Life.

Instagram / champagnepapi Drakes Sohn Adonis

Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis

Getty Images Drake bei der Premiere von "Top Boy" im September 2019

