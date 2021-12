Weitere Vorwürfe gegen Chris Noth (67). Der Schauspieler steht derzeit eigentlich durch das neue Sequel von Sex and the City im Fokus – denn die ersten Folgen von And Just Like That sind bereits online abrufbar. Allerdings wird der Start von heftigen Anschuldigungen gegen den Serienstar überschattet. Angeblich soll er zwei Frauen sexuell missbraucht haben. Doch bei diesen Behauptungen bleibt es nicht: Eine Schauspielkollegin von Chris bezichtigte ihn nun der sexuellen Belästigung.

Zoe Lister-Jones (39) erinnerte sich in einem Instagram-Statement an Treffen mit dem 67-Jährigen in der Vergangenheit zurück. Sie habe in ihren 20ern in einer Bar gekellnert, wo Chris oft aufgeschlagen sei und sich "sexuell unangemessen" verhalten habe. Dann habe sie auch am Set von "Law and Order" schlechte Erfahrungen mit ihrem Kollegen gemacht. "Er war betrunken am Set. Während meiner Verhörszene hatte er eine Bierflasche unter dem Tisch, aus der er zwischen den Szenen trank", erklärte sie. In diesem Moment habe sie sich auch sexuell von ihm belästigt gefühlt. "In einer Einstellung kam er nah an mich heran, schnupperte an meinem Hals und flüsterte: 'Du riechst gut'", schilderte Zoe. Im Vergleich zu den Erfahrungen von Chris' angeblichen anderen Opfern, seien ihre nicht "ganz so schlimm" gewesen – allerdings bereue die TV-Bekanntheit heute, dass sie nicht schon damals ausgepackt habe.

Der Beschuldigte selbst hat sich bereits mit einem Statement gemeldet und alle Anschuldigen von sich gewiesen. "Die Vorwürfe gegen mich, die von Personen erhoben werden, die ich vor Jahren oder sogar Jahrzehnten getroffen habe, sind kategorisch falsch", stellte der US-Amerikaner klar.

Anzeige

Getty Images Chris Noth in New York, 2016

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Zoe Lister-Jones

Anzeige

Getty Images Chris Noth, "Sex and the City"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de