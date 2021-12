Am Donnerstag sorgten Chris Pratt (42) und Katherine Schwarzenegger (32) für Schlagzeilen: Das Paar erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs. Erst im vergangenen Jahr krönten der "Guardians of the Galaxy"-Darsteller und seine Ehefrau ihr Liebesglück mit einem Baby. Jetzt wird ihre Tochter Lyla bald eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder auf der Welt begrüßen. Über den Familienzuwachs sind Chris und Katherine mehr als glücklich!

Ein Insider plauderte jetzt gegenüber People aus: "Sie haben sich immer gewünscht, dass Lyla ein Geschwisterchen bekommt." Katherine liebe ihre Rolle als Mutter über alles und sei ganz verrückt nach ihrer Tochter. Zudem bekomme sie auch von ihrer Mutter Maria Shriver (66) viel Unterstützung. "Sie freut sich auf ein weiteres Enkelkind", verriet der Informant. Bisher hüllten sich Chris und Katherine in Schweigen, was die Babynews betrifft.

Bereits im Juli hatte Chris aber gegenüber E! News angedeutet, dass er sich noch mehr Kinder wünscht. "Ich sollte vermutlich mal mit Katherine darüber reden, aber mein Plan ist, loszulegen", scherzte er damals. Genau das scheint das Paar getan zu haben – für den Schauspieler ist es Baby Nummer drei. Neben seiner Tochter Lyla hat der 42-Jährige schon einen Sohn aus seiner Ehe mit Anna Faris (45).

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger, Chris Pratt und ihre Tochter Lyla im Dezember 2020

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, November 2021

Getty Images Anna Faris und Chris Pratt, 2016

