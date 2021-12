Ist die Familienplanung bei Sarah (30) und ihrem Mann Dominic Harrison (30) jetzt etwa endgültig abgeschlossen? Im November 2017 wurden die Webstars erstmals Eltern: Ihre inzwischen vierjährige Tochter Mia Rose (4) erblickte das Licht der Welt. Im vergangenen Sommer folgte mit Schwesterchen Kyla (1) dann noch ein weiteres Familienmitglied. Doch wie steht es um weiteren Nachwuchs im Hause Harrison? Sarah scheint vom Thema Kinder aktuell offenbar eher abgeneigt zu sein!

Gemeinsam mit ihrer Dubai-Freundin Ina Aogo (32) unterhielt sich die Influencerin jetzt beim Planschen mit den Kleinen am Pool über das Kinderkriegen. Beim anschließenden Lunch dürfte sich Sarahs Meinung dazu aber wohl wieder schlagartig geändert haben, wie sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story mitteilte: "Nachdem wir jetzt hier wieder am Esstisch sitzen und merken, was das für ein Chaos ist, hat sich das Thema schon wieder erledigt!" Das herzliche Lachen in Sarahs Aussage macht allerdings deutlich, dass es sich dabei wohl nur um einen Scherz handelte.

Auch wenn die kleinen Racker manchmal ordentlich Chaos anrichten, liebt die Blondine ihre zwei Mädels doch umso mehr. "Meine Kinder sind mein Ausgleich. Wenn ich mit ihnen bin, bin ich viel am Lachen", schwärmte Sarah. Die anstehende Arbeit bekommt die 30-Jährige meistens dann gewuppt, wenn Töchterchen Mia im Kindergarten ist.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrem Mann Dominic

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

