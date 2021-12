How I Met Your Mother-Fans aufgepasst! Seit bekannt ist, dass es ein Sequel der beliebten Serie geben wird, steigt die Spannung: Wie wird die neue Show aussehen und welche Story wollen die Macher genau erzählen? Die Hauptdarstellerin Hilary Duff (34) gewährte Ende August mit einem Schnappschuss vom Set einen Einblick in die neue Serie. Jetzt zeigt ein brandneuer Trailer die ersten Szenen!

In dem Clip, der auf YouTube veröffentlicht wurde, ist Hilarys Rolle Sophie im Setting der Serie zu sehen. Die erste Staffel wird im Jahr 2022 spielen und einer an den Vorgänger angelehnten Gruppe von Freunden folgen. Anders als Ted Mosby erzählt diesmal jedoch eine Mutter ihren Kids, wie sie deren Vater kennenlernte – und das vor allem inmitten der unendlich scheinenden Möglichkeiten unserer Zeit: Denn findet man die große Liebe wirklich bei Dating-Apps wie Tinder und Co.?

In den Kommentaren scheinen die Fans mit dem Sequel noch nicht richtig warm geworden zu sein. "Bei 'How I Met Your Mother' ging es doch vor allem um diese tolle Clique. Hier scheinen alle nur schlimme Millenial-Klischees zu erfüllen", schreibt eine Userin. Eine andere möchte sich noch überzeugen lassen: "Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich schaue mir die erste Folge mal an und sehe dann weiter..."

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

How I Met Your Father, Hulu Hilary Duff in "How I Met Your Father"

Instagram / hilaryduff Der Cast von "How I Met Your Father"

