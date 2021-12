Pure Harmonie bei The Voice of Germany! Am kommenden Sonntag findet in Berlin das große Finale der Castingshow statt. Johannes Oerding (39) schickt dort Sebastian Krenz ins Rennen: Der Rocker konnte sich zuletzt gegen die ESC-Bekanntheit Ann Sophie (31) durchsetzen, wohl zur Überraschung vieler Fans. Doch wie Basti jetzt im Promiflash-Interview verrät, herrschte zu keinem Zeitpunkt Konkurrenzdenken zwischen den beiden – im Gegenteil!

"Das war für uns beide nie ein gegeneinander, sondern eher: 'Wir gehen den Weg gemeinsam'", erklärte der Papa einer kleinen Tochter im Gespräch mit Promiflash. Überhaupt hatte der 29-Jährige nur positive Worte für seine ehemalige Mitstreiterin übrig: "Mit Ann Sophie war es so eine schöne Zeit, danke noch mal an sie. Das hat es noch mal mehr aufgewertet, als Ann Sophie ins Team Johannes kam. Es war ein Team, eine Familie – keine Gegner!"

Aber nicht nur Ann Sophie hat bei Sebastian wohl einen besonderen Platz im Herzen: Auch seinen Coach bewundert der Thüriger total. "Johannes ist einfach ein geiler Typ. Er ist sehr direkt, sehr ehrlich, er hängt sich überall mit rein und hilft, wo er kann", schwärmte er.

