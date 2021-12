Läuft da etwa wieder was zwischen Jesy Nelson (30) und Harry James? Die Sängerin und der Produzent haben sich 2018 nach einer 16-monatigen Beziehung getrennt. Doch so richtig voneinander losgekommen sind sie seither offenbar nie. Erst in diesem Sommer wurde das eigentliche Ex-Paar wieder gemeinsam beim Einkaufen erwischt. Auch auf Social Media sind die beiden anscheinend wieder in bester Flirtlaune.

Die ehemalige Little Mix-Beauty und der 27-Jährige folgen sich inzwischen wieder auf Instagram. Ihre jeweiligen Posts kommentieren die beiden seither fleißig mit Flammen-Emojis. Doch auch außerhalb von Social Media scheinen sie wieder Zeit miteinander zu verbringen. Auf einem der Schnappschüsse von sich, die vor wenigen Tagen beim Jingle Bell Ball in London entstanden sind, vertaggte Jesy Harry als Fotografen.

Aber sind das wirklich Anzeichen für eine Liebes-Reunion? Oder haben sich Jesy und Harry möglicherweise einfach als Freunde einander wieder angenähert? Immerhin wurde Jesy doch erst Ende November heftig turtelnd mit dem Schauspieler Lucien Laviscount (29) abgelichtet. Glaubt ihr, dass Jesy und Harry sich wieder daten? Stimmt ab!

Getty Images Sängerin Jesy Nelson

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im April 2020

Getty Images Lucien Laviscount, Schauspieler

