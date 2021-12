Danni Büchner (43) zollt ihrer Tochter Joelina (22) Tribut! Die Älteste der Goodbye Deutschland-Bekanntheit tritt immer mehr in die Öffentlichkeit. Auf Social Media steht die Mallorquinerin für Body Positivity ein und hat sich damit mittlerweile eine große Community aufgebaut. Nun hatte Joelina einen ganz besonderen Grund zum Feiern – ihren 22. Geburtstag. Mama Danni widmete ihr zu diesem Anlass einen liebevollen Post.

Auf Instagram teilte die Witwe von Jens Büchner (✝49) Fotos ihres erstgeborenen Kindes. Dass Joelina nun schon 22 ist, könne sie gar nicht glauben. "Du hast so, so viel von mir und manchmal weiß ich nicht, ob es gut oder schlecht ist. Aber eines weiß ich: Danke, dass ich deine Mama sein darf. Es war nicht immer einfach, doch durch eure Hilfe wusste ich, wir können alles schaffen", lauteten Dannis emotionale Zeilen dazu.

Zahlreiche Fans gratulierten Joelina in der Kommentarspalte zum Geburtstag. Und auch das Geburtstagskind selbst reagierte auf den Beitrag. "Ich liebe dich so sehr", kommentierte sie auf Spanisch und Danni antwortete in der gleichen Sprache: "Ich dich auch."

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihrer Tochter Joelina

Instagram / dannibuechner Joelina Karabas

Instagram / joelinakrbs Danni Büchner und ihre Tochter Joelina

