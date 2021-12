Sie ist im absoluten Liebesglück! Jessica Paszka (31) und Johannes Hallers (33) großer Tag stand endlich vor der Tür: Vor einer winterlichen Traumlandschaft gaben sich die beiden im malerischen Zillertal in Österreich im Beisein ihrer Liebsten das Jawort. Total beseelt gab vor allem Jessi ihrer Community einen ziemlich großen Einblick in ihren wohl schönsten Tag. Nun toppt die Influencerin das Ganze: Jessi teilt das erste offizielle Hochzeitsbild mit ihrem Johannes!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die frisch angetraute Frau Haller jetzt ein ganz besonderes Foto – und zwar den ersten Schnappschuss nach ihrem Jawort! Vor einem Blumenbogen küssen sich die frischgebackenen Eheleute leidenschaftlich. Vor allem der 33-Jährige legt sich auf der Aufnahme mächtig ins Zeug und hält seine Jessi galant am Bein fest. "Mr. & Mrs. Haller", schreibt die ehemalige Bachelorette zu dem Beitrag und fügt ein Ring-Emoji hinzu.

Gerade genießen Jessi und Johannes ihre Hochzeitsfeier noch in vollen Zügen. Erst vor einigen Minuten teilte die Beauty Momente von der Tanzfläche mit Töchterchen Hailey-Su, Aufnahmen kurz vor dem Essen an der langen Tafel und das gesellige Zusammensein mit all ihren Liebsten.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im November 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de