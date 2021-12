Kai Ebel (57) musste nicht lange suchen! Am Donnerstagabend war der Sportmoderator erstmals bei Unter uns zu sehen. Dort schlüpfte er in die Rolle eines dubiosen Diamantenhehlers, der mit Britta (Tabea Heynig, 51), Bambi (Benjamin Heinrich, 37) und Co. krumme Geschäfte macht. Bei seinem Auftritt am Set der Vorabendserie fiel den Zuschauern wohl direkt sein goldig schillerndes Outfit auf – das war Kai allerdings nicht von der Produktion gestellt worden. Tatsächlich hat er sich seine Klamotten selbst zusammengestellt und zum Dreh mitgebracht.

"Das Witzige ist, als ich die Anfrage bekommen habe, sollte ich meine Maße durchgeben, weil man mir was anfertigen wollte - ein reines Kostüm", erinnerte sich der TV-Star im Gespräch mit RTL. Bevor es tatsächlich losgegangen war, habe die Produktion ihre Meinung noch einmal geändert und dem 57-Jährigen einen Alternativvorschlag zur Maßanfertigung gemacht. "Kurz vorher sind sie dann drauf gekommen: 'Der hat doch so viele schrille und verrückte Sachen. Der hat doch bestimmt was im Fundus. Komm einfach in deinen Sachen, wenn du meinst, du hast was'", erzählte er. Und siehe da: Kai hat tatsächlich einen Look gefunden, der dem des schmierigen Hehlers gerecht wird.

Die Fans sind vom dem gold-schwarzen Anzug und den passenden Schuhen offenbar ganz angetan. "Mal wieder superschick und stylish", lobte ein Zuschauer Kai auf Instagram. Ein anderer war vom Einfallsreichtum des Sportexperten begeistert. "Auf so ein Outfit muss man erst mal kommen", kommentierte er. Ein dritter User zeigte sich hingegen skeptisch. Kette und Hose seien zwar schick – "das andere lasse ich gerade eben durchgehen", urteilte er.

Anzeige

Instagram / kai_ebel Tabea Heynig und Kai Ebel am "Unter uns"-Set

Anzeige

RTL/Stefan Behrens Kai Ebel als Diamentenhehler bei "Unter uns"

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Kai Ebel, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de