Kai Ebel (57) konnte eine Gastrolle bei Unter uns ergattern! Normalerweise kennt man den Reporter nicht als Schauspieler in einer Daily-Drama-Serie – stattdessen meldet sich der Journalist regelmäßig als Formel-1-Experte am Rande der rasanten Rennen. Jetzt steht für den TV-Star allerdings eine neue Herausforderung an: Kai schlüpft schon bald in die Rolle eines dubiosen Unternehmers, der mit funkelnden Diamanten Hehlerei betreibt!

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, wird Kai bereits am 16. Dezember sein "Unter uns"-Debüt als Geschäftsmann Gero Mertens feiern. "Ich spiele einen schmierigen Diamantenhehler. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich und es hat großen Spaß gemacht, auch schauspielerisch im Einsatz zu sein", schwärmte der 57-Jährige. In seiner Rolle wird Kai sogar ganz schön gemein: Als Gero bedroht er Britta Schönfeld (gespielt von Tabea Heynig, 51), die mit seiner Hilfe eine Diamanten-Kette verhökern möchte.

Und wie gefällt ihr Kais schauspielerisches Talent? "Als ich erfahren habe, dass Kai Ebel die Rolle des Hehlers spielt, habe ich mir sehr gefreut", erzählte Tabea. Ihr Kollege sei sowohl optisch als auch schauspielerisch bestens vorbereitet gewesen. "In seiner Rolle hat er mich mit einer Pistole bedroht, zum Glück ist mir das im echten Leben noch nicht passiert", verriet die TV-Bekanntheit.

"Unter uns" mit Kai Ebel ab dem 16. Dezember um 17.30 Uhr bei RTL.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Kai Ebel, Sportreporter

Anzeige

Getty Images Kai Ebel 2013 in Köln

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Schauspielerin Tabea Heynig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de