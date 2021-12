Alec Baldwin (63) richtet liebevolle Worte an eine ganz besondere Frau in seinem Leben. Aktuell ist der Hollywoodstar wegen der Schusstragödie am Set seines neuen Films "Rust" in aller Munde. Bei den Dreharbeiten hatte er versehentlich eine Kamerafrau erschossen. In dieser schweren Zeit gab es nun aber einen Anlass, der Alec offenbar ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert hat: Seine Mutter Carol ist stolze 92 Jahre geworden.

Der Geburtstag der frischgebackenen 92-Jährigen wurde natürlich gehörig gefeiert! Auf Instagram veröffentlichte Alec ein Foto seiner Mutter. Umgeben von zahlreichen Luftballons sitzt sie strahlend im Sessel und freut sich ganz offensichtlich über ihre Geschenke. "Heute ist meine Mutter 92 Jahre alt geworden, einfach unglaublich", schrieb der Schauspieler zu dem Schnappschuss. Ihr langes Leben habe Carol unter anderem ihrer Vorliebe für Brownies zu verdanken, scherzte der 63-Jährige.

Der große Tag seiner Mutter war für Alec wohl endlich mal wieder ein Grund zur Freude. Denn wie seine Frau Hilaria Baldwin (37) kürzlich erklärte, hat er schon länger mentale Probleme: "Mein Mann leidet gerade unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Nicht nur aufgrund der Sache, die zuletzt geschehen ist, ihm geht es schon sehr, sehr lange nicht gut."

Alec Baldwins Mutter Carol an ihrem 92. Geburtstag

Alec Baldwin auf einem Charity-Event in NYC im September 2018

Alec und Hilaria Baldwin im Dezember 2021

