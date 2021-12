Es war ein emotionaler Moment! Tom Parker (33) verkündete im vergangenen Herbst, dass bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert wurde. Der The Wanted-Star nahm den Kampf gegen die aggressive Erkrankung an und meldete sich immer wieder mit Updates: Bis März will er den Krebs besiegt haben. Für seine Fans gab es aber schon jetzt einen ganz besonderen Augenblick – denn Tom stand mitten im Heilungsprozess wieder mit seiner Band auf der Bühne!

Die Band versammelte sich in der britischen TV-Show "Strictly The Real Full Monty", um ihren Hit "Glad You Came" zu performen. Viele im Publikum hatten Tränen in den Augen, als sie ihren schwerkranken Star wieder live hören konnten. "Wir haben vor zwei Jahren hier auf dieser Bühne gespielt und ich hätte damals nie gedacht, dass ich heute hier stehe und Krebs habe, aber so läuft das Leben nun mal", sagte der sichtlich aufgewühlte Tom nach dem Auftritt.

Mit ihrem Gig in dem Fernsehformat wolle die Band auch auf die Erkrankung aufmerksam machen, fügte der 33-Jährige hinzu: "Wir machen das hier für einen guten Zweck und jeder von uns ist für eine gute Sache hier." Auf Twitter ließen viele Fans ihren Emotionen freien Lauf: "Ich sitze hier und heule! Tommy, du bist mein Held!"

Anzeige

Instagram / being_kelsey Tom Parker, seine Frau Kelsey und ihre Kinder Aurelia Rose und Bodhi Thomas im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker, August 2021

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker mit seinen Kindern Aurelia und Bodhi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de