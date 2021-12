Wie steht sie im Nachhinein dazu? Jessica Hnatyk will bei Are You The One? ihr Perfect Match finden. Ihrem ersten Bauchgefühl zufolge sollte der Blondschopf Mike Hessel ihr Gegenstück sein – doch in der Match Box dann die große Enttäuschung: Die zwei passen laut Experten nicht zusammen. Kurz darauf flirtete sie bereits mit Kandidat Leon. Nach einer verlorenen Wette kam es sogar zu einem leidenschaftlichen Kuss. Plagen Jessica nun Gewissensbisse wegen Mike?

Im Promiflash-Interview betonte die brünette Beauty: "Ich bereue gar nichts, was ich bei Ayto gemacht habe, auch keinen Kuss. Klar war das Timing nicht das beste, aber in dem Moment war es einfach der Wetteinsatz und es hat sich auch nicht falsch angefühlt, Leon zu küssen." Trotz allem erzählte Jessica ihrem vorherigen Flirt Mike von dem Techtelmechtel und er reagierte ziemlich gelassen auf die Beichte.

"Ich fand Mikes Reaktion super-erwachsen und überraschend. Ich glaube, wär's andersrum gewesen, hätte ich nicht so cool reagiert", gab die 20-Jährige im weiteren Gespräch mit Promiflash zu. Trotz des Knutschers mit Leon habe sich Jessica gewünscht, dass Mike ihr Perfect Match sei: "Weil wir uns sofort super verstanden haben und alles gepasst hat", betonte sie, weswegen sie nach der Enthüllung auch ziemlich enttäuscht gewesen sei.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Leon, "Are You the One?"-Kandidat

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Mike, "Are You the One?"-Kandidat

Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de