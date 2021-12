Jessica Hnatyk macht sich offenbar ganz akribisch auf die Suche nach ihrem Perfect Match! Bereits nach wenigen Stunden in der Are You The One?-Villa war sich die Versicherungskauffrau sicher, dass Mike Hessel ihr perfekter Partner ist – die Match Box behauptete allerdings das Gegenteil. Der Entscheidung trauerte die Beauty allerdings nicht lange hinterher – Jessi schnappte sich prompt den nächsten Single-Boy und knutschte ihn!

Weil sie das Tischtennis-Match gegen ihren TV-Mitbewohner Leon verlor, schuldete sie ihm einen Kuss. "Ich hab natürlich gewonnen, aber auch wenn ich verloren hätte, hätte ich sie geküsst", stellte der Bartträger klar. Ganz nach dem Motto "Wettschulden sind Ehrenschulden" machte sich Jessi direkt an die Arbeit und klebte dem Beau an den Lippen. "Der Kuss war schön. Hat sich gut angefühlt", schwärmte sie anschließend im Einzelinterview.

Vorerst soll aber keiner der anderen von der Sache erfahren. Ihren vorherigen Favoriten Mike wollte Jessi aber dennoch einweihen. "Ich will da kein großes Ding daraus machen, aber ich will ehrlich zu dir sein", erklärte die 20-Jährige und beichtete den Kuss, der ihn ihren Augen allerdings nur ein Schmatzer gewesen sein soll. "Ich dachte, du bist eher so eine, die auf den Moment wartet", zeigte sich Mike enttäuscht. Die Art des Kusses mache für ihn allerdings den Unterschied. "Also wenn es mehr als ein kurzer Kuss gewesen wäre, dann wäre es für mich vorbei gewesen", verriet der Fußballer.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, "Are You The One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Mike, "Are You the One?"-Kandidat

