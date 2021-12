Mit diesem Bild hat sie ihre Follower verzaubert! Loredana Wollny (17), das Nesthäkchen der bekannten TV-Großfamilie Die Wollnys, hat sich eine beachtliche Community im Netz aufgebaut. Diese unterhält die Beauty regelmäßig mit Content – zuletzt immer häufiger mit kreativen Aufnahmen von sich selbst. Nun begeisterte die jüngste Tochter von Silvia Wollny (56) erneut mit einem Posting: Loredanas Fans kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus!

Auf Instagram teilte die 17-Jährige ein Bild, welches offenbar während eines Sonnenuntergangs geknipst wurde. Loredanas Gesicht wird von den letzten Sonnenstrahlen geküsst – etwas verträumt schaut sie dabei in die Linse. Ihre Abonnenten überfluteten die Kommentarenspalte unter dem Beitrag mit lieben Komplimenten.

"Du bist so schön", oder: "Du bist so eine hübsche Maus geworden", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare. Manche User erinnerten sich zudem an Loredanas Kindheit zurück, die man im TV mitverfolgen konnte. "Mensch, wenn ich an damals denke, wie lütt du warst. Schön, dass wir euch haben aufwachsen sehen", schrieb eine Nutzerin.

