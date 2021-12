Pamela Reif (25) lässt tief blicken! Die Fitness-Influencerin ist dafür bekannt, sich auch gerne mal etwas freizügiger zu zeigen. Ob im Bikini oder in sexy Lingerie – die YouTuberin setzt ihren knackigen Body nur allzu gerne perfekt in Szene. Ganz nach diesem Motto kleidete sich die Karlsruherin nun auch wieder: Pamela posiert in einem heißen Kleid mit Beinschlitz – und das offenbar ohne Höschen!

Heiß, heißer, Pamela! Die Blondine teilte am Samstag einen sexy Schnappschuss mit ihrer Community. Supercool posiert sie in einem schwarzen Mini-Kleid, das nur knapp ihren Po bedeckt, vorm Spiegel. Der Beinschlitz geht zudem bis zur Hüfte hoch – von einem Slip ist nichts zu sehen! "Immer noch höher als deine Standards", kommentierte Pam die Aufnahme neckisch.

Pamelas Follower sind baff von diesem Anblick – haben jedoch auch einige Fragen zu ihrem gewagten Outfit: "Ich frage mich, wie du dich mit dem Schlitz normal bewegen konntest, ohne dass direkt alles sichtbar wird", schrieb etwa ein User.

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, YouTuberin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Dezember 2021

